شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يوجه بالتحقيق في وفاة الدعيجاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

وجه أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، بالتحقيق الفوري والعاجل في أسباب وفاة المواطنة فاطمة الدعيجاء، التي توفيت أثناء عملية ولادة في مستشفي طبرجل العام، والرفع له بنتائج التحقيق فور الانتهاء منه.

وبناء عليه، قامت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، بالشخوص لمستشفي طبرجل العام من قِبل إدارة المتابعة بصحة الجوف، والتحقيق مع الطاقم الطبي المعالج.

وما زالت القضية تحت الإجراء، وستتم إحالتها للجهات ذات الاختصاص للبت في وجود خطأ مهني من عدمه.