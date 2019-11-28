شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال ولي عهد دبي عقب زيارة الأمير محمد بن سلمان لإكسبو؟ والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - جمال الدوبحي (كوالالمبور)
زار اليوم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، مقر معرض إكسبو 2020 دبي الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021، بمشاركة 192 دولة تحت شعار «تواصل العقول وصُنع المستقبل».
وعقب اللقاء غرد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي في تويتر وقال: «تشرفت اليوم بمرافقة ضيف البلاد العزيز أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود في زيارة لمقر معرض إكسبو 2020 الذي نستضيفه في دبي العام المقبل بمشاركة 192 دولة.. فخورون بالدعم والحضور السعودي الكبير في هذا الحدث».
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