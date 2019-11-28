وفد دبلوماسي رفيع يزور معرض الرياض للسيارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

زار وفد دبلوماسي رفيع المستوى معرض الرياض للسيارات في الجنادرية، والذي أقيم خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 26 نوفمبر 2019، ضمن فعاليات موسم الرياض، وضم الوفد سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة مرسيلو جيلاردوني، وسفير جمهورية كوريا جو بيونج ووك، وسفير اليابان تسوكاسا إيمورا، والقائم بالأعمال في سفارة المملكة المتحدة ريتشارد أوبنهايم، ونائب سفير جمهورية إندونيسيا كوسناري تاكاريانتو، ونائب سفير جمهورية جنوب أفريقيا محمد عباس خان، وعددا من أعضاء السلك الدبلوماسي.

وتجول الوفد الدبلوماسي في المعرض، واستمتعوا بمشاهدة السيارات الكلاسيكية والنادرة والتعرف على خصائص السيارات ومميزاتها، كما استوقفتهم سيارة 2030 «التي صنعت خصيصا لمعرض الرياض للسيارات بمواصفات عالمية، وهي النسخة الوحيدة في العالم»، وشدهم ما تتمتع به السيارة من خصائص ومميزات فريدة من نوعها.

وكان معرض الرياض للسيارات انطلق في 21 نوفمبر ضمن فعاليات موسم الرياض، وشهد عروضا للسيارات الكلاسيكية، والسيارات النادرة، وقطع التعديل والإكسسوارات، وكان من فعاليات المعرض مزاد للسيارات الكلاسيكية والفارهة والمعدلة وأحدث السيارات النادرة من المستقبل، وفعاليات استهوت عشاق السيارات كعروض الدريفت، ومونسترجام، وأكاديمية الشرطة وغيرها من الفعاليات الترفيهية، واختتم المعرض فعالياته الثلاثاء الماضي 26 نوفمبر 2019.