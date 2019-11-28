مارفيك: الإمارات عينها على اللقب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الدوحة

أكد الهولندي بيرت فان مارفيك المدير الفني للمنتخب الإماراتي لكرة القدم أن فريقه سيخوض مباراته المرتقبة أمام المنتخب العراقي برغبة أكيدة في الفوز ولن يلجأ للتحفظ من أجل الخروج بنقطة التعادل، مشيرا إلى أن الفريق يسعى دائما للفوز في جميع مبارياته.

وأكد أنه يسعى لتحقيق اللقب الخليجي وقال «ليس هناك إعداد بالمعنى المفهوم لوجود يومين فقط بين كل مباراتين متتاليتين، ولكننا تأهبنا بدنيا قبل البطولة واكتفينا بتدريبات استشفائية واجتماعات مع اللاعبين بعد المباراة الأولى نظرا لقصر الفترة بين المباراتين».

وعن التغير في الموقف بشأن المشاركة وما إذا كان أثر على الفريق واستعداداته، قال فان مارفيك «لا يهم ما الذي حدث من أجل اتخاذ القرار بالمشاركة، المهم أننا اتخذنا قرار التواجد في البطولة المهمة، وقلت من قبل إنني علمت بقرار المشاركة في اليوم الذي خاض فيه فريقي مباراة فيتنام بتصفيات كأس العالم».