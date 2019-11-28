سراويل قصيرة للاعبي الجولف للمرة الأولى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تم السماح أمس للاعبي الجولف للمرة الأولى بارتداء السراويل القصيرة (شورت) خلال فعاليات الجولة الأوروبية المقامة في جنوب أفريقيا، وذلك نظرا لدرجات الحرارة المرتفعة.
وفي السابق لم يكن مسموحا للاعبي الجولف بارتداء السراويل القصيرة، لكن جرى استثناء هذه القاعدة خلال الجولة الأوروبية بسبب تجاوز درجات الحرارة في جنوب أفريقيا 40 درجة مئوية.
وأوضح منظمو الجولة الأوروبية أن هذا القرار تم التوصل إليه بعد مناقشات مع اللاعبين وكيث بيلي الرئيس التنفيذي للجولة ويوهان روبرت ممثل اللجنة المنظمة.
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