كوريا الشمالية تعود لإطلاق الصواريخ الباليستية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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عادت كوريا الشمالية لإطلاق الصواريخ الباليستية.وقال مسؤولون يابانيون إنها أطلقت مقذوفا أمس، يتوقع أن يكون صاروخا باليستيا. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن مصادر بوزارة الدفاع القول إنه تم إطلاق المقذوف من الجزء الشرقي لكوريا الشمالية، وأضافت المصادر أنه من المرجح أن يكون المقذوف قد سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة باليابان.
وكانت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين غير محددين في البحر الشرقي.
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