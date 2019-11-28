مقتل جنديين تركيين في هجوم على حدود سوريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - إسطنبول

أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس أن جنديين قتلا في هجوم بقذائف هاون عبر الحدود على موقع حدودي في جنوب شرق تركيا.

وقال البيان إن الهجوم وقع في بلدة أكاكالي الحدودية بمحافظة سانليورفا، مضيفا أن تركيا ردت على الهجوم، وتقع أكاكالي على بعد بضعة كيلومترات فقط عبر الحدود من تل أبيض في شمال شرق سوريا. وكانت تركيا والمسلحون السوريون المتحالفون قد انتزعوا السيطرة على تل أبيض من أيدي الميليشيات الكردية في عملية جرت الشهر الماضي.

Advertisements

في إطار مختلف، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أمس، أنه سوف يتم ترحيل 11 فرنسيا من مقاتلي تنظيم داعش إلى باريس بحلول أول ديسمبر المقبل.

وبدأت تركيا في إعادة مقاتلي داعش، ومنهم مواطنون ألمان وأمريكيون وأصحاب جنسيات أوروبية أخرى لموطنهم في 11 نوفمبر الحالي، وقالت أنقرة إنه سوف يتم ترحيل المزيد، مصرة على أن تركيا «ليست فندقا» لأفراد التنظيم.

وأفادت وكالة الأناضول التركية بأن تركيا قامت حتى الآن بترحيل 15 شخصا «من المقاتلين الأجانب» مضيفة بأن هناك 944 مقاتلا أجنبيا من 36 دولة مختلفة في انتظار ترحيلهم في مراكز الترحيل التركية.