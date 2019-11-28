19 قتيلا في هجوم بالكونغو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل قتل 19 شخصا في هجوم مسلح شنه متمردون شرق الكونغو الديمقراطية، يعد الأحدث ضمن سلسلة من الهجمات التي أثارت غضب السكان.

وقالت مصادر أمنية كونغولية إن الهجوم وقع ليل أمس في قرية «ماليكي» بالقرب من مدينة أويتشا في منطقة غابات قرب الحدود مع أوغندا.