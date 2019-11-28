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19 قتيلا في هجوم بالكونغو

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واس - كينشاسا 0 تبليغ

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- بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل قتل 19 شخصا في هجوم مسلح شنه متمردون شرق الكونغو الديمقراطية، يعد الأحدث ضمن سلسلة من الهجمات التي أثارت غضب السكان.

وقالت مصادر أمنية كونغولية إن الهجوم وقع ليل أمس في قرية «ماليكي» بالقرب من مدينة أويتشا في منطقة غابات قرب الحدود مع أوغندا.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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