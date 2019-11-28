أستراليا تستعد لكسر أرقام الحرارة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - سيدني توقع مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي أمس أن تشهد أستراليا في ديسمبر ويناير طقسا أكثر جفافا وحرارة يكسر الأرقام القياسية المسجلة قبل عام. ومن المحتمل أن تستمر موجة الطقس الربيعي الجاف والحار في 2020، وفقا لتوقعات المكتب لهذا الصيف. وقال رئيس قسم التوقعات بعيدة المدى بالمكتب أندرو واتكينز «لقد شهدنا بالفعل نشاطا كبيرا في حرائق الغابات خلال فصل الربيع، وسوف تبقي توقعات ظروف الطقس الأكثر جفافا ودفئا عن المعدل على تلك المخاطر متصاعدة خلال الشهور المقبلة». ومن المرجح أن تشهد أستراليا موجات حارة.



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