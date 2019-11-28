قمر صيني صناعي جديد لرصد الكرة الأرضية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أرسلت الصين أمس القمر الصناعي الجديد «قاوفن 12-» إلى الفضاء من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية، في مقاطعة شانشي شمال البلاد.

وأطلق القمر على متن صاروخ من طراز «لونج مارتش4 - سي»، ودخل مداره المخطط بنجاح، في مهمة تمثل الرحلة الـ 320 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز «لونج مارتش».