مكتبة المؤسس تعرض تاريخ المملكة في لندن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اتفقت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وسفارة خادم الحرمين الشريفين بالمملكة المتحدة على التعاون في التعريف بتاريخ المملكة من خلال مقتنيات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، والمتمثلة في مجموعة ثرية من الصور التاريخية النادرة، التي التقطتها الأميرة أليس، حفيدة الملكة فيكتوريا، أثناء رحلتها الاستكشافية التي قامت بها في نهاية عام 1357 وبداية عام 1358هـ (1938م) مع زوجها إيرل أثلون، كأول فرد من العائلة المالكة البريطانية أو الأوروبية يزور المملكة العربية السعودية، والتي حظيت باهتمام القيادة السعودية، وتشرفوا بلقاء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه.

جاء ذلك خلال استقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة ‏الأمير خالد بن بندر لمساعد نائب المشرف العام على المكتبة فهد العبدالكريم لبحث سبل التعاون الثقافي بين سفارة المملكة في لندن والمكتبة.

ووثقت الأميرة أليس رحلتها للسعودية التي استغرقت 3 أسابيع، وصورت عددا من أحداثها بصور نادرة، لم تنشر من قبل، إضافة إلى فيلم سينمائي، وكتبت مذكراتها حول الرحلة في صورة خطابات موجهة إلى ابنتها.