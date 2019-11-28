ولي العهد يزور معرض إكسبو 2020 في دبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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زار ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان معرض (إكسبو 2020) في مدينة دبي.

ولدى وصول ولي العهد صحبه ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ورئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض إكسبو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ووزير الدولة لشؤون التعاون الدولي بوزارة الخارجية المديرة التنفيذية لإكسبو ريم الهاشمي.

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واطلع ولي العهد على قبة (الوصل)، واستمع لشرح على مجسم لتصميم معرض (إكسبو 2020)، وكذلك الجناح الإماراتي في المعرض، وأبرز أقسامه والأنظمة المستخدمة فيه.

كما زار ولي العهد، وولي عهد دبي، موقع جناح المملكة المشارك في معرض «إكسبو 2020 دبي»، واستمعا لشرح عن الجناح وأقسامه المختلفة، والمبني على مساحة تفوق 13 ألف م2، وما يضمه من صالة عرض مزودة بقرابة 50 مقعدا، ومرکز استكشاف تعرض فيه معلومات إثرائية تعزز ما يتم استعراضه في الجناح.

رافق ولي العهد كل من نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات تركي الدخيل.

معرض إكسبو 2020

من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021

مشاركة 192 دولة تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»

يقام في المنطقة للمرة الأولى في تاريخه العريق الذي يزيد على 150 عاما

يتوقع أن يستقطب أكثر من 25 مليون زائر من مختلف أنحاء المنطقة والعالم