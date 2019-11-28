تعزيز التعاون الإخباري بين «واس» و«وام»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - أبوظبي على هامش الزيارة الرسمية لولي العهد إلى الإمارات، وقع رئيس وكالة الأنباء السعودية عبدالله الحسين، والرئيس التنفيذي لوكالة الأنباء الإماراتية محمد الريسي مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين الوكالتين. وتضمنت مذكرة التفاهم التي جرى التوقيع عليها، في مقر وكالة الأنباء الإماراتية بالعاصمة أبوظبي أمس، تعزيز التعاون والتبادل الإخباري بين «واس» و«وام»، والاستفادة من الخدمات المعلوماتية، وتبادل الصور، والأخبار.



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