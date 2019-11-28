منطاد ولي العهد يجوب دول العالم بروح التواصل والسلام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أنهى منطاد الإمارات التجهيزات الفنية لمنطاد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بالتعاون مع المهندس الإيطالي باولو جيفاني لتدشينه خلال مارس 2020، ليكون أول منطاد يحلق ويجوب دول العالم بروح التواصل والسلام لجميع شعوب العالم الذي أصبح شعارا ملهما لجميع قادة وشعوب دول العالم. وقال رئيس منطاد الإمارات الكابتن طيار عبدالعزيز المنصوري إن إطلاق المنطاد يأتي ضمن اعتزاز وفخر شباب الإمارات بالإنجازات الحضارية التي تحققت في المملكة ضمن الرؤية الشبابية المنفتحة لولي العهد، والتي رسمت خارطة المملكة في وقت قصير على أهم خرائط العالم السياحية والصناعية والتجارية بكل تميز.

وأعرب المنصوري عن ثقته الكبيرة في تحقيق الهدف السامي للعمل الذي استغرق الكثير من الوقت والجهد، بمشاركة عدد كبير من الخبراء والفنيين الذين بذلوا الكثير من الوقت وسخروا خبراتهم العلمية في اختيار أحدث الأجهز الفنية التي سوف تستخدم في عدد من المشاركات العالمية والمناطق ذات التضاريس الخطرة.