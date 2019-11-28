شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جميح يحذر من سقوط الشرعية اليمنية إذا تم هذا الأمر!.. ويفجر مفاجأة بشأن الانتقالي في عدن والحوثي في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قرار رسمي بتعيين ” طارق محمد” في منصب حكومي رفيع والأخير يتسلم مهامه في عدن رغم أنف الانتقالي زوجة أمير سعودي تخطف الأنظار بجمال فائق وأناقة تنافس خيوط الشمس.. ومصورة عالمية تلتقط لهما صور هزت المملكة (شاهد)

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