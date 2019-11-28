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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الدفاع الروسية إطلاق صاروخ عابر للقارات من طراز "توبول" وإصابة الهدف بنجاح.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الثامن والعشرين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، قامت قوات الصواريخ الاستراتيجية بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "توبول" من ميدان تدريب "كابوستين يار" بإقليم أستراخان".

وأشار البيان إلى أن الصاروخ أصاب هدفا افتراضيا في كازاخستان.

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شاهد : صاروخ باليستي يقع على هذه الدولة ويحدث انفجار هائل (فيديو مرعب)



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وأضافت الدفاع الروسية أنه "تم تحقيق الغاية من التجربة، وتنفيذ المهام المخصصة بالكامل"؛ بحسب موقع "زفيزدا".

وأشار البيان أن التدريب أثبت مجددا صحة القرارات التقنية التي تم اتخاذها واستعدادها لتنفيذ المهام الحربية الموضوعة لقوات الصواريخ الإستراتيجية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق، عن تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "توبول-إم" من قاعدة بليسيتسك لإطلاق الصواريخ الفضائية، حيث أصاب الهدف المحدد في ميدان خاص بشبه جزيرة كامتشاتكا (الشرق الأقصى الروسي).

وتقرر في عام 2011 التخلي عن شراء صواريخ "توبول-إم" بهدف تزويد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية بها. مقابل نشر صواريخ جديدة من طراز "يارس-24" تضم رؤوس انشطارية ذات توجيه مستقل.