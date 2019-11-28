شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحذر مواطنيها من التواجد أو الاقتراب من هذه الأماكن .. والشرطة تعلن اعتقال 5آلاف خلال مظاهرات مفاجئة للإطاحة بالنظام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذّرت القنصلية السعودية في هونج كونج المواطنين السعوديين الموجودين هناك من الاقتراب من 4 أماكن يُرجح أن تشهد مظاهرات.

وقالت القنصلية في تحذيرها إن الأماكن هي (Hung Hom، Central، Polytechnic University، University Station،)، متمنية السلامة للجميع.

إلى ذلك، كشف وزير الأمن في هونج كونج، جون لي، اليوم الخميس، أن شرطة هونج كونج خلال الاحتجاجات التي بدأت في يونيو من هذا العام، احتجزت 5800 شخص.



وذكر بيان لوزير الأمن أنه تم إطلاق سراح معظم المحتجزين، في حين وجهت تهم ضد 932 محتجا بموجب مواد مختلفة، تتراوح بين أعمال التخريب والهجمات على ضباط الشرطة.



وأضاف البيان أنه خلال الفترة المذكورة تلقت أجهزة إنفاذ القانون أكثر من 1260 شكوى بشأن تصرفات الشرطة خلال الاحتجاجات والمظاهرات، التي وصل عددها إلى 900، وعلى الرغم من ذلك، لم يتعرض أي من عناصر إنفاذ القانون لعقوبة تأديبية أو غيرها من العقوبات.



وخلال ستة أشهر من الاحتجاجات، أصيب ما لا يقل عن 2.6 ألف شخص بجروح، بينهم 470 شرطيا، استخدمت الشرطة الأسلحة النارية 19 مرة لتفريق الاحتجاجات، وفي ثلاث حالات أصيب المتظاهرون بجروح، وجميعهم خرجوا بالفعل من المستشفيات.



وكان الغاز المسيل للدموع أكثر الوسائل شيوعا لتفريق الاحتجاجات في هونج كونج ، حيث استخدم أكثر من 10 آلاف مرة منذ بداية يونيو.



وذكرت وكالة سبوتنك أن هونج كونج تواجه منذ بداية يونيو الماضي، احتجاجات وتظاهرات ضخمة ضد تعديل قانون مثير للجدل، يسمح للسلطات بتسليم مطلوبين لبكين، قابلتها قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي.



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السعودية تحذر مواطنيها من التواجد أو الاقتراب من هذه الأماكن .. والشرطة تعلن اعتقال 5آلاف خلال مظاهرات مفاجئة للإطاحة بالنظام

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