شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أول رحلات جوية بين السعودية واليمن بعد إعلان التحالف فتح مطار صنعاء.. شاهد الصور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حطت ثلاث طائرات خاصة في حرم مطار صنعاء الدولي، اليوم، قدمت من السعودية تقل 128 أسيراً حوثياً أطلق سراحهم التحالف العربي الذي تقوده المملكة في إطار مبادرة تتضمن أيضاً تسيير جسر جوي من المطار الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في وقت سابق، أنها ستنقل، اليوم الخميس، 128 سجيناً يمنياً من السعودية إلى صنعاء، بعد يومين من إعلان التحالف العسكري بقيادة المملكة عن مبادرة لإطلاق سراح 200 أسير حوثي.

قد يهمك ايضاً:

محمد جميح يحذر من سقوط الشرعية اليمنية إذا تم هذا الأمر!.. ويفجر مفاجأة بشأن الانتقالي في عدن والحوثي في صنعاء

مستشار ولي عهد أبو ظبي يحذر من خطر وشيك يهدد دولة الإمارات.. ماهو؟

شاهد : صاروخ باليستي يقع على هذه الدولة ويحدث انفجار هائل (فيديو مرعب)



السعودية تحذر مواطنيها من التواجد أو الاقتراب من هذه الأماكن .. والشرطة تعلن اعتقال 5آلاف خلال مظاهرات مفاجئة للإطاحة بالنظام

إيران تلوح بأخطر أسلحتها ضد السعودية وتوجه تهديداً مباشراً للرياض

هل تعاني من أمراض القلب أو تصلّب الشرايين؟.. وداعًا للمعاناة فهذه أكلات لذيذة تنهي آلامك وتنتزع أوجاعك خلال أيام (شاهد الفيديو)

أول تعليق للعميد أحمد علي عبدالله صالح على خبر اعتقال شقيقه خالد في مطار سيؤول

يوم دامٍ في العراق ومجزرة كبرى في صفوف المتظاهرين وتشكيل خلايا أزمة (شاهد الفيديو)



عاجل : أول رحلات جوية بين السعودية واليمن بعد إعلان التحالف فتح مطار صنعاء.. شاهد الصور

تجاوزت الملك سلمان.. بن زايد يستقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأغنية سياسية شهيرة.. شاهد ماهي؟ (فيديو)

رأى زوجته داخل المتجر فأطلق عليها 5رصاصات صوب الرأس.. والسبب صادم للجميع! (فيديو)

Advertisements

بعد أن كانت تعيش في القصور.. فنانة مشهورة تعرض ملابسها للبيع بسبب إفلاسها وسط صدمة الجماهير..شاهد من تكون؟

فتاة سعودية تضع مولود دون زواج .. وبيان رسمي يفجر مفاجأة بشأنها (حادثة هزت المملكة)



هل تذكرون نجمة طيور الجنة ”أمينة كرم” التي اختفت بعد شائعة خطوبتها لنجل خالد مقداد؟؟..شاهد كيف أصبحت عندما خلعت حشمتها ودخلت عالم التبرج (فيديو)



صاحبة ”أنا وأزواجي الأربعة” تكشف حقيقة جنسيتها السعودية وعلاقتها بالإمارات..وتبعث رسالة لـ ”المراهقين”



السعودية هند القحطاني تتجاوز كل الخطوط الحمراء و”ترقص” بطريقة مستفزّة هزت ”سناب شات”.. وأثارت غضب السعوديين(فيديو)



فتاة سعودية تشكو لوالدتها من ألم غريب في رأسها.. وعند استيقاظ أسرتها من النوم كانت المفاجأة التي لا تخطر على بال

السعودية: جريمة مروعة تهز جيزان.. مقتل امرأة بعيار ناري في الرأس داخل غرفة نومها بجوار طفلها (شاهد)

وقالت المنظّمة في تغريدة على "تويتر": "نعيد اليوم 128 محتجزاً من السعودية إلى صنعاء".

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن، الثلاثاء، عن مبادرة لاطلاق سراح 200 أسير من الحوثيين والسماح بسفر مرضى من صنعاء.

ورحبت اللجنة الدولية للصليب الاحمر بمبادرة التحالف وعبرت عن سرورها "أن يتم مراعاة الاعتبارات الإنسانية من أجل العائلات التي تنتظر عودة أحبائها إلى ديارهم".

وكان الحوثيون اتّفقوا مع الحكومة المعترف بها دوليا التي يدعمها التحالف، خلال محادثات في السويد في ديسمبر الماضي، على تبادل نحو 15 ألف أسير، لكن الاتفاق لم يبصر النور.

وأغلق التحالف العربي مطار العاصمة صنعاء أمام الرحلات الجوية، منذ 2016 باستثناء طائرات الاغاثة التابعة للأمم المتحدة وعدد من المنظمات الانسانية.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2015 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.