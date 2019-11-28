قبل نهاية إغلاق اكتتاب أرامكو الكشف عن نسبة التغطية وعدد المكتتبين وموعد إعلان نتيجة اكتتاب الأفراد...

أعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار “سامبا كابيتال”، بصفتها مدير اكتتاب أرامكو، عن نتائج اكتتاب الأفراد حتى الساعة 12 ظهرا من تاريخ اليوم 28 نوفمبر 2019م، حيث بلغ عدد المكتتبين الأفراد خلال هذه الفترة 4.17 مكتتب بعدد أسهم بلغ إجماليها 1.19 مليار سهم والتي تمثل 38.1 مليار ريال.

وبلغت نسبة تغطية الأفراد وفقا لهذه البيانات نحو 119%.

وتتواصل عملية الاكتتاب لشريحة الأفراد حتى الساعة 12 من منتصف ليل الخميس 28 نوفمبر 2019م من خلال قنوات الاكتتاب.

وسيتم الإعلان عن نتيجة اكتتاب الأفراد والمؤسسات المكتتبة غدا الجمعة 29 نوفمبر.

وقالت رانيا نشار نائب رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال إن معدلات الإقبال والمشاركة العالية من قبل شريحتي الأفراد، جاءت على نحو متوقع ويتلاءم مع أكبر اكتتاب في التاريخ لأكبر شركة نفط في العالم.