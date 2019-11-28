شرقي مكة المكرمة يتعرض لهزة أرضية بقوة 2.6 ريختر

سجّل المركز الوطني للزلازل اليوم الخميس، هزة أرضية خفيفة بلغت قوتها 2,6 درجة على مقياس ريختر ضربت شرقي مكة المكرمة وشعر بها أهالي قرى: “بني عمير، سبوحة، سولة، الزيما” والقرى المجاورة.
وحدثت الهزة الأرضية الساعة التاسعة وثلاث دقائق صباحاً شرق مدينة مكة المكرمة بـ 35 كيلومتراً، وفقاً لـ “سبق”، حيث اضطر عدد من المدارس إلى صرف الطلاب والطالبات في وقت مبكر بعد الشعور بالهزة.
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