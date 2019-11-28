بالصور: ولي العهد يلتقي الشيخ محمد بن راشد في دبي

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، في قصر سموه في زعبيل ظهر اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .

وتجاذب سموهما خلال اللقاء أطراف الحديث حول عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية في شتى المجالات وسبل تطويرها بما يعود بالخير على شعبيهما الشقيقين وشعوب المنطقة عموما.

وقد رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مؤكدا على استراتيجية العلاقات الثنائية بين البلدين التي لا تنفصم عراها.

وأقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مأدبة غداء تكريما لضيف البلاد والوفد المرافق حضرها عدد من الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين في الدولة.