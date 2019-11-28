بعد القبض على داهس المواطن قبل 43 عاماً.. محامٍ: الحق لا يسقط بالتقادم

قال محام ومستشار قانوني إن القبض على المواطن الذي تسبب في وفاة آخر دهساً قبل 43 عاما، يأتي تأكيداً للقاعدة القانونية التي تقول بأن “الحق لا يسقط بالتقادم”.

وأشار المحامي والمستشار القانوني ماجد بن فتن، إلى أنه رغم مرور كل هذه السنوات تم القبض على المتسبب في الحادِث، مبيناً وفقاً لصحيفة “عكاظ” أنه ليست هناك اعتبارات للعمر في القانون، ويطبق النظام في كل الأحوال.

وأبان أن المشاركين في الحادِث سيحاسبون وفقاً لرؤية القاضي، إذ يحاكم الداهس بتهمة القتل الخطأ، وعدم تسليم نفسه طيلة هذه المدة، أما مرافقه الذي كان حاضراً الجريمة فيحاكم بالتستر على الجريمة.

وكان مرور محافظة الطائف كشف عن الإطاحة بسبعيني ظل متخفيا طيلة 43 عاما وذلك بعد أن تم القبض مؤخرا على الشخص الذي كان يرافقه وقت وقوع الحادث عام 1398، والذي أدلى بمعلومات حول القضية، والتي اعترف الجاني على ضوئها بارتكابه حادِثة الدهس والفرار من الموقع.