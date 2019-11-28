شاهد: بعد مناورة.. سعودي يهبط بطائرة في طريق عام بأمريكا ويغلقه.. ما السبب؟

فوجئ قائدو السيارات في أحد الطرق السريعة في ولاية فلوريدا الأمريكية، بهبوط طائرة وسط الطريق، ظهر يوم أمس الأربعاء.

وذكرت السلطات المحلية في مقاطعة فلاجلر أن الطيار وهو طالب طيران سعودي (27 عاماً) اضطر للقيام بهبوط اضطراري على الطريق السريع 205 بالقرب من مقبرة إسبانيولا؛ بسبب مشكلة الوقود.

وأشار المسؤولون إلى أن الطيار تمكّن باحترافية من تجنّب إصابة أي شخص في الطريق، كما أنه تمكن من المناورة بأمان، وتجنب أعمدة الكهرباء، ما أسهم في عدم حدوث أي مشاكل باستثناء إغلاق الطريق لما يقارب ثلاث ساعات.

وبحسب المعلومات، فإن “الطيار قال في البلاغ عن أن طائرته كانت تعاني من مشاكل في الوقود ما اضطره للهبوط”.