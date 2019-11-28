أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، بدء التقديم في برنامج «نخبة الخريجين»، الذي يستهدف حديثي التخرج؛ حرصًا من الشركة على الاستثمار في الكوادر الوطنية وتدريبهم في بيئة عمل استثنائية.

وأوضحت شركة البحر الأحمر للتطوير، أن التقديم سيتم عبر « اضغط هنا»، لمن تنطبق عليهم الشروط «سعودي- سعودية الجنسية.. حديث التخرج.. حاصل على شهادة بكالوريوس أو ماجستير معتمد من وزارة التعليم السعودية».

كما تتضمن الشروط أيضًا: «أن يكون خريج الفترة بين 2017 و2019م.. شهادة تخرج، وسجل أكاديمي مصدق من جهة الإصدار.. إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.. التفرغ والانضمام للبرنامج من تاريخ 13 يناير 2019م.. اجتياز التقييم والمقابلات الشخصية».

وأطلقت شركة البحر الأحمر للتطوير، برنامج نخبة الخريجين؛ حرصًا منها على مواصلة خططها الطموحة في الاستثمار برأس المال الوطني، وإتاحة الفرصة أمام الشباب السعودي لصقل خبراتهم العملية، وتأهيلهم لإدارة التخصصات الجديدة، التي يوفرها المشروع.

وسيحظى متدربو برنامج نخبة الخريجين التابع لشركة البحر الأحمر، الذي يستمر لمدة عامين، بفرصة تطوير مهاراتهم وتوظيفهم بعد انتهاء مدة التدريب في شركة البحر الأحمر للتطوير؛ تماشيًا مع هدف الشركة المتمثل في توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين.

ويرتكز برنامج نخبة الخريجين على مبدأ التدريب على رأس العمل، من خلال التدوير الوظيفي في عدة أقسام مختلفة؛ حيث سيتم تحديد المهام الموكلة إلى المتدربين ومتابعتها لقياس أدائهم من خلال هذا البرنامج، إلى تزويد المتدربين بخبرات عملية، من خلال المهام المسندة لهم.

ويهدف البرنامج، الذي سيبدأ في 13 يناير 2020م، إلى تأهيل المتدربين للعمل في وظائف المستقبل؛ ليكونوا سبَّاقين باكتساب الخبرة في عدة مسارات يقدمها لهم، وتتضمن: الضيافة، والوجهات الذكية، والاستدامة البيئية، وإنجاز المشروع، والحوكمة، والشؤون القانونية.

وسيعمل كل مشرف على تحديد جدول البرنامج والمسار التدريبي، الذي يرغب كل متدرب في الالتحاق به؛ حيث يلتزم المتدربون بتحقيق نسب تدريب على رأس العمل تصل إلى (70%)، توجيه مهني لتحديد مستقبل مسارهم الوظيفي بنسبة تصل إلى (20%)، وكذلك الالتحاق بدورات تدريبية تصل نسبتها إلى (10%).

بالإضافة إلى ذلك، سيقوم المتدربون بتوقيع عقود عمل للوظائف، التي تتناسب مع مؤهلاتهم ومهاراتهم، وبدء العمل في مسارهم الوظيفي، الذي تم تحديده من خلال مسارات وظائف المستقبل، التي تقدمها شركة البحر الأحمر للتطوير في البرنامج.

وتتطلع شركة البحر الأحمر للتطوير، لاستقطاب خريجين وخريجات للعمل في المسارات التالية التي يوفرها البرنامج:

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- الحوكمة: ويتيح هذا المسار العمل مع فريق الحوكمة، الذي سيقدم للمتدرب فهمًا أعمق حول كيفية الحفاظ على أعلى درجات الامتثال بمبادئ الحوكمة المؤسسية، التي تتماشى مع الممارسات الدولية في هذا المجال، بالإضافة إلى تقديم المشورة في عمليات الرقابة الداخلية للشركة ومجلسها. كما سيتعرف المتدربون على دعم وتطبيق أنظمة الحوكمة، وإدارة المخاطر، لضمان سلامة وحماية مصالح الأطراف المساهمة، والوظائف المتاحة التي تندرج تحت هذا المسار: «إخصائي حوكمة».

- الشؤون القانونية: يعد العمل مع فريق الشؤون القانونية محوريًا لفهم آلية سير العمل، وكيفية ضمان ترابط وانسجام كل قسم والإطار القانوني الذي يعمل وفقه، والوظائف المتاحة التي تندرج تحت هذا المسار: «محامي نُظم المنطقة الاقتصادية الخاصة بالمشروع.. محامي شؤون بناء وتطوير».

- الضيافة: حيث سيزود العمل في هذا المسار فريق الضيافة بمهارات وضع الخطط التجارية والتشغيلية لفنادق الوجهة ومطاعمها، بالإضافة إلى المرافق والوحدات المساندة. ويشمل العمل في هذا المسار التعامل مع المصممين والمشغلين العالميين للفنادق.

وبالإضافة إلى مزودي الخدمات والمؤسسات الأخرى، يتكون فريق العمل في هذا المسار من خبراء في المجالات التالية: تصميم وتشغيل الفنادق، والأطعمة والمشروبات، والمنتجعات الصحية، والصحة والسلامة، والوظائف المتاحة التي تندرج تحت هذا المسار: «إخصائي ضيافة».

- الوجهات الذكية: ويتيح هذا المسار فرصة اكتشاف مراحل التصميم والتطبيق والعمليات التشغيلية لأكثر من «40» خدمة ذكية تعمل على تعزيز تجارب الزوار المميزة، ويتضمن هذا المسار التخصص في مجالات متعددة وحلول البنية التحتية للمعلوماتية، والمدن الذكية.

كما يتضمن مركز القيادة والمراقبة، وحوكمة المعلومات، وإدارة البرامج، بالإضافة إلى الخدمات الذكية الفردية، والوظائف المتاحة التي تندرج تحت هذا المسار: «إخصائي وجهات ذكية».

- الاستدامة البيئية: وسيتم في هذا المسار التعرف على كيفية الالتزام بمبادئ الاستدامة البيئية في عمليات التصميم والتخطيط والتطوير للوجهة. كما سيتم التعرف على عملية تطوير المخطط العام للمشروع، والتي ستؤثر بشكل دائم على إدارة وتشغيل الوجهة.

والوظائف المتاحة، التي تندرج تحت هذا المسار: «إخصائي استدامة بيئية (تقييم الأسماك / المرجان).. إخصائي استدامة بيئية (الاستجابات والتنسيق للطوارئ، والالتزام بالاستدامة، وحوكمة البيئة والأداء المستدام).

- تسليم المشروع: سيتم اكتساب خبرات متنوعة في مجالات إدارة وتفعيل التخطيط المعماري والإنشائي، وتصاميم المناظر الطبيعية (البستنة)، بالإضافة إلى تصاميم البنى التحتية. وستمثل هذه التصاميم أساس العمل الإنشائي لتطوير الفنادق والمنتجعات في وجهة مشروع البحر الأحمر.

الوظائف المتاحة، التي تندرج تحت هذا المسار: «إخصائي مشتل زراعي.. إخصائي تصميم (ملعب جولف/ هندسة المناظر الطبيعية/ الترفيه والجذب السياحي).. إخصائي خدمات رقمية.. إخصائي تخطيط.. إخصائي صحة وسلامة وبيئة.. إخصائي تجاري.. إخصائي بناء.