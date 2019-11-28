بالفيديو.. هزة أرضية شرق مكة المكرمة بقوة 2.5 رختر

تعرض شرق منطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، لهزة أرضية بلغت قوتها نحو 2.5 درجة على مقياس رختر.

وكانت العمليات الموحدة (911) تلقت بلاغًا من مواطن يفيد بالشعور بهزة أرضية. وبالتواصل مع هيئة المساحة الجيولوجية أفادوا برصد هزة أرضية شمال شرق منطقة مكة المكرمة قوتها 2.4 إلى 2.5 درجة على مقياس رختر.

وأوضحت العمليات الموحدة أنه على الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحريك الفرق اللازمة وسيارة الزلازل والانهيارات والدوريات المساندة، وضابط الميدان إلى الموقع، ولم يرد حتى هذه الساعة أي بلاغات عن انهيارات أو أضرار أو خلافهما.

وذكرت مصادر أن الهزة شملت وادي بني عمير، وقرية القوبعية، وقرية حراض.

من جانبه، لم يصدر الدفاع المدني أي بيان حتى اللحظة.. وستوافيكم «عاجل» بالتطورات حال ورودها.