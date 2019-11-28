بالصور.. ولي العهد يزور معرض «إكسبو 2020» في دبي

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، معرض «إكسبو 2020» في مدينة دبي.

ولدى وصول سمو ولي العهد، يصحبه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض إكسبو، وزير الدولة لشؤون التعاون الدولي بوزارة الخارجية المديرة التنفيذية لإكسبو ريم الهاشمي.

معلومات إثرائية

واطلع ولي العهد على قبة «الوصل»، واستمع إلى شرح على مجسم لتصميم معرض «إكسبو 2020»، وكذلك الجناح الإماراتي في المعرض، وأبرز أقسامه والأنظمة المستخدمة فيه.

كما زار سمو ولي العهد، وولي عهد دبي، موقع جناح المملكة المشارك في معرض «إكسبو 2020 دبي»، واستمعا إلى شرح عن الجناح وأقسامه المختلفة، والمبني على مساحة تفوق 13 ألف متر مربع، وما يضمه من صالة عرض مزودة بقرابة 50 مقعدًا، ومرکز استكشاف يعرض فيه معلومات إثرائية تعزز ما يتم استعراضه في الجناح.

وفي الختام التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

رافق سمو ولي العهد، كل من، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركي الدخيل.