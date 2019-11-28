نائب أمير الرياض يرعى حفل اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. الثلاثاء المقبل

يرعى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، يوم الثلاثاء القادم، حفل اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة، تحت شعار «مستقبل سهل الوصول»، والذي تنظمه هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع جامعة الملك سعود، وذلك ببهو الجامعة.

ـ مشاركة 60 جهة

وتشمل الفعاليات التي ستستمر لمدة ثلاثة أيام على معرض تشارك فيه أكثر من 60 جهة، إضافة إلى ورش عمل وندوات، بالإضافة إلى قصص نجاح وتمكين يصاحبه ماراثون رياضي للجميع، يحمل اسم «رواد الأمل»، كما سيتم إطلاق مسابقة تصميم شعار لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى أركان خاصة للأسر المنتجة.

ـ زيادة مشاركة ذوي الإعاقة في المجتمع

وتسعى هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال هذا اليوم إلى زيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتذليل كافة التحديات وتسخير كافة الإمكانيات؛ لخدمتهم عبر تيسير دمجهم في المجتمع والتوعية بحقوقهم، إضافة لخلق منظور اجتماعي إيجابي من خلال الأنشطة الاجتماعية المختلفة تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.