إعلان نتائج مسابقة المسرح المدرسي بـ«تعليم الجوف»

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة نشاط الطالبات النتائج النهائية للمنافسات الوطنية للمسرح المدرسي المُقام في مركز الملك عبدالله الثقافي في مدينة سكاكا، التي استمرت أسبوعًا جرى خلالها عرض المسرحيات لكل الإدارات المشاركة.

وأوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات نورة بنت محمد المسباح، خلال الحفل الختامي لمنافسات المسرح، أن هذا النشاط الثقافي والأدبي والفني يصنع الشباب ويستكشف مواهبهم ويحقق أحلامهم؛ حيث وُجد المسرح المدرسي لتنمية القدرات وإيجاد أجواء التأثير الثقافي التبادلي بين الأجيال واستخدامه كأداة لإبراز المواهب الأدبية الشبابية.

وفي الختام كرمت مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع الفرق الحائزة على مراكز متقدمة التي حصلت على المستوى الذهبي، وهي: مسرحية أسيرة الغابة السوداء «تعليم الجوف»، مسرحية «إن لم تسعَ فأنت في عداد الفاشلين «تعليم القصيم»، مسرحية الوريث «تعليم الرياض»، مسرحية بائعة الصوف «تعليم مكة المكرمة»، مسرحية حصاد الحكمة «تعليم الشرقية»، مسرحية إشراقة أمل «تعليم المدينة المنورة»، مسرحية أثر «تعليم جدة»، مسرحية الخلاص الكاذب «تعليم ينبع»، مسرحية مصباح الأمنيات «تعليم الأحساء».

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فيما حصلت على المستوى الفضي مسرحية لا تصفعني ويداك مبسوط «تعليم بيشة»، مسرحية أحلام محلقة «تعليم جازان»، مسرحية إلهام ستبصر النور «تعليم المذنب»، مسرحية ممرات الضوء «تعليم تبوك»، مسرحية خيوط العنكبوت «تعليم حائل».

كما حاز المستوى البرونزي مسرحية ذائقة المارشملو «تعليم الافلاج»، مسرحية وسقط القناع «تعليم الطائف»، مسرحية الآخر هو أنا «تعليم القنفذة»، مسرحية بلا جذور «تعليم الخرج»، مسرحية الزائر الغريب «تعليم عنيزة»، مسرحية طريق العودة المسدود «تعليم النماص»، مسرحية لأن الأحلام تستحق «تعليم القريات»، مسرحية الطموح والأحلام «تعليم عفيف».

وحقق أفضل أداء جماعي مميز كل من إدارة تعليم تبوك، إدارة تعليم المدينة المنورة، إدارة تعليم مكة المكرمة، وحقق أفضل ديكور مميز إدارة تعليم جدة، إدارة تعليم الإحساء، إدارة تعليم القصيم.