الغذاء والدواء: ضبط أعلاف ومبيدات مخالفة لضوابط وأنظمة المملكة بالرياض

تمكَّنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من ضبط أطنان من الأعلاف والمبيدات غير المسجلة والمخالفة لضوابط وأنظمة المملكة، ضمن الجولات التفتيشية في الرياض.

جولات تفتيشية

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، قالت «الغذاء والدواء»: ضبط 160 طنًا من منتجات أعلاف مخالفة، و10 آلاف عبوة مبيدات غير مسجلة، وذلك ضمن الجولات التفتيشية في منطقة الرياض.

وفي التفاصيل، قالت «الغذاء والدواء»، إن مفتشيها رصدوا مصنع أعلاف في صناعية سدير يُعِد قوالب ملحية؛ باستخدام مواد وألوان صناعية غير مخصصة للاستخدام الحيواني، وكذلك منتجات أولية منتهية الصلاحية بكمية تجاوزت 30 طنًا.

أعلاف مجهولة المصدر

وأضافت «الغذاء والدواء»، أن المفتشين ضبطوا أيضًا نحو 130 طنًا من منتجات الأعلاف مجهولة المصدر في أحد المنشآت بحي العزيزية جنوب العاصمة، مشيرة إلى أن الجولات الرقابية أدت إلى كشف منشأة بحي العزيزية تضم نحو 10 آلاف عبوة من مبيدات آفات الصحة العامة غير مسجلة. ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.