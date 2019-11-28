حالته حرجة.. مواطن يتعرض للطعن في مضاربة بالباحة

باشرت الجهات المعنية في منطقة الباحة، اليوم الخميس، تعرض مواطن أربعيني لعدة طعنات إثر مضاربة وقعت بحي السويد.

وأكدت مصادر، أن مستشفى الملك فهد بالباحة، استقبل مواطنًا تعرض لعدد كبير من الطعنات إثر مشاجرة بالشارع مع مواطن آخر.

وأشارت المصادر، إلى أن الحالة الصحية للمواطن «حرجة» ويرقد بالعناية المركزة.