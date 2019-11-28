السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي الرئيس الفرنسي في ضحايا حادث تصادم مروحيتين فرنسيتين في مالي



الرياض 1 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 28 نوفمبر 2019م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد :" بلغني نبأ حادث تصادم مروحيتين فرنسيتين في جمهورية مالي، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة ".

// انتهى //

19:50ت م

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الرياض 1 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 28 نوفمبر 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس إمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، في ضحايا حادث تصادم مروحيتين فرنسيتين في جمهورية مالي.وقال سمو ولي العهد :" بلغني نبأ حادث تصادم مروحيتين فرنسيتين في جمهورية مالي، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة ".// انتهى //19:50ت م0242

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