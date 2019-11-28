السعودية اليوم / بريطانيا تعلن استثمار 374 مليون جنيه إسترليني سنويًا في برامج وكالة الفضاء الأوروبية



لندن 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

أعلنت وكالة الفضاء البريطانية اليوم أنها ستستثمر 374 مليون جنيه إسترليني سنويًا مع وكالة الفضاء الأوروبية لتطوير برامج فضاء دولية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوضحت وزيرة الأعمال البريطانية أندريا ليدسون في بيان أن عضوية بلادها في وكالة الفضاء الأوروبية تساعد في تحسين خدمات الاتصالات والربط، إضافة إلى المساعدة في مراقبة التغييرات المناخية وحماية شبكات الطاقة الكهربائية في البلاد.

مما يذكر أن بريطانيا عضو مؤسس في وكالة الفضاء الأوروبية التي كُونت عام 1975م، وتعمل بصورة مستقلة عن الاتحاد الأوروبي.

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19:15ت م

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