السعودية اليوم / محافظ أملج يتفقد سير العمل بمستشفى المحافظة



أملج 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

تفقد محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي ، اليوم ، سير العمل بمستشفى أملج العام وزار عدداً من المرضى المنومين والتقى بالمراجعين ، يرافقه مدير مستشفى أملج العام أحمد محمد سلمي الرفاعي.

وبحث محافظ أملج مع مدير المستشفى خلال الزيارة عدداً من الموضوعات المتعلقة بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى، ومناقشة السبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

من جهته ثمن محافظ أملج الجهود التي يبذلها منسوبي المستشفى في سبيل خدمة المرضى ، مهنئاً الإدارة بالإنجازات التي حققها مستشفى أملج على مستوى المملكة ، حاثا الجميع على مواصلة العطاء والارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة .

// انتهى//

18:12ت م

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