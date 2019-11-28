السعودية اليوم / وزارة الصحة تحقق جائزة دولية لبرنامجها " أداء الصحة "



لندن 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

حققت وزارة الصحة ممثلة ببرنامج أداء الصحة المركز الثاني وحصلت على الجائزة التقديرية لجائزة " فريق الجودة لعام 2019م والتي ينظمها معهد تشارترد للجودة (CQI) " الهيئة المهنية للخبراء لمحترفي الجودة".

وقد تسلمت الوزارة الجائزة خلال الحفل الذي أقيم في لندن أمس ، حيث يتم عقد هذه الجائزة بشكل سنوي على مستوى جميع دول العالم لمشاركة المنشئآت والفرق من شتى القطاعات ليعرضوا قصص التحسين والاستدامة والجودة التي حققوها.

ويُعد برنامج أداء الصحة من المبادرات التي تهدف البرنامج إلى تحقيق الأهداف الصحية للرؤية

ويشمل البرنامج أكثر من 42 مؤشر أداء رئيس عبر سبعة محاور خدمية بالمستشفيات، وكان له تأثير كبير على الطريقة التي يتم بها تقديم الرعاية للمرضى وأسفر عن إنجاز العديد من المشاريع التحسينية التي يتم تنفيذها في المستشفيات والتي أدت إلى العديد من قصص النجاح وانعكست بشكل إيجابي ومباشر على المستفيدين.

وأسهم البرنامج في رفع نسبة من تستكمل معالجتهم من المرضى في غضون 4 ساعات من وصولهم إلى أقسام الطوارئ لتصل إلى أكثر من 85 %، إضافة إلى اكتساب أكثر من 1400 موظف المهارات اللازمة لاختيار وتقديم التحسينات المركزة.

وحصل البرنامج على الاعتراف الدولي ونال جائزة MCA "فئة المشروع الدولي للعام" في عام 2018 ؛ وفي هذا العام 2019 قامت الصحة بتطوير هذا البرنامج ليشمل أكثر من 150 مستشفى وشمول أكثر من 730 مركز رعاية أولية مع توسع إلى 15 محوراً خدمياً. وذلك بهدف توحيد مؤشرات الأداء الرئيسة التي يتم قياسها وتحميلها في لوحة تحكم من شأنها أن تساعد الوزارة على مراقبة الأداء ، وإستنتاج مواطن التحسين واتخاذ قرارات من شأنها أن تقدم باستمرار رعاية أفضل وأكثر أمانًا وفعالية للمرضى والمواطنين.

// انتهى //

18:00ت م

0217



لندن 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسحققت وزارة الصحة ممثلة ببرنامج أداء الصحة المركز الثاني وحصلت على الجائزة التقديرية لجائزة " فريق الجودة لعام 2019م والتي ينظمها معهد تشارترد للجودة (CQI) " الهيئة المهنية للخبراء لمحترفي الجودة".وقد تسلمت الوزارة الجائزة خلال الحفل الذي أقيم في لندن أمس ، حيث يتم عقد هذه الجائزة بشكل سنوي على مستوى جميع دول العالم لمشاركة المنشئآت والفرق من شتى القطاعات ليعرضوا قصص التحسين والاستدامة والجودة التي حققوها.ويُعد برنامج أداء الصحة من المبادرات التي تهدف البرنامج إلى تحقيق الأهداف الصحية للرؤية السعودية 2030 وإسهامه في رفع مستويات الإنتاجية والكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية في المستشفيات ليستهدف مناطق خدمة المريض الحيوية مثل الطوارئ والتنويم والعمليات والعناية المركزة والعيادات والأشعة والمختبرات ، كما يهدف إلى تعزيز ثقافة القياس عن طريق مؤشرات الأداء والشفافية وتحسين الجودة والكفاءة ورضا العميل.ويشمل البرنامج أكثر من 42 مؤشر أداء رئيس عبر سبعة محاور خدمية بالمستشفيات، وكان له تأثير كبير على الطريقة التي يتم بها تقديم الرعاية للمرضى وأسفر عن إنجاز العديد من المشاريع التحسينية التي يتم تنفيذها في المستشفيات والتي أدت إلى العديد من قصص النجاح وانعكست بشكل إيجابي ومباشر على المستفيدين.وأسهم البرنامج في رفع نسبة من تستكمل معالجتهم من المرضى في غضون 4 ساعات من وصولهم إلى أقسام الطوارئ لتصل إلى أكثر من 85 %، إضافة إلى اكتساب أكثر من 1400 موظف المهارات اللازمة لاختيار وتقديم التحسينات المركزة.وحصل البرنامج على الاعتراف الدولي ونال جائزة MCA "فئة المشروع الدولي للعام" في عام 2018 ؛ وفي هذا العام 2019 قامت الصحة بتطوير هذا البرنامج ليشمل أكثر من 150 مستشفى وشمول أكثر من 730 مركز رعاية أولية مع توسع إلى 15 محوراً خدمياً. وذلك بهدف توحيد مؤشرات الأداء الرئيسة التي يتم قياسها وتحميلها في لوحة تحكم من شأنها أن تساعد الوزارة على مراقبة الأداء ، وإستنتاج مواطن التحسين واتخاذ قرارات من شأنها أن تقدم باستمرار رعاية أفضل وأكثر أمانًا وفعالية للمرضى والمواطنين.// انتهى //18:00ت م0217

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.