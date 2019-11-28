السعودية اليوم/ وزير المالية التونسي يلتقي سفير المملكة لدى تونس



تونس 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

التقى وزير المالية التونسي، المكلف بتسيير وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد رضا شلغوم اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعمها وتعزيزها .

// انتهى //

17:05ت م

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