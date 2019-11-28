السعودية اليوم / فريق وزاري يبحث مراحل استكمال البرج الطبي للأورام بالقصيم



بريدة 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

بحث التجمع الصحي بمنطقة القصيم أمس ، مراحل استكمال مشروع البرج الطبي لمركز الأمير فيصل بن بندر للأورام، وذلك خلال الاجتماع الذي حضره الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة الدكتور سلطان بن سعود الشايع ومدير الإدارة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة الدكتور فيصل الدهمشي بمشاركة المعنيين من القيادات الصحية بالتجمع .

وشهد الاجتماع تقديم عرض مرئي عن الخدمات التي يقدمها مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام ، مدعومة بالأرقام والمؤشرات الطبية ، لأعداد المرضى والمستفيدين من برامج المركز العلاجية .

كما زار وفد الإدارة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة ، مشروع البرج الطبي لمركز الأورام ، واطلعوا على مكونات المشروع، والأعمال التي يجري تنفيذها، بالإضافة إلى نسب الإنجاز والمراحل المتبقية من المشروع .

واطلع وفد وزارة الصحة على الخدمات الطبية التي يقدمها مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بـالقصيم ، وما يمثله كمركز طبي مرجعي في أمراض القلب للصغار والكبار، وتم خلال الزيارة بحث تطوير برامج المركز بما يحقق الأهداف المنشودة .

وناقشت الزيارة إمكانية تطوير البرامج التعليمية والوحدات الطبية العلاجية بمستشفى الملك فهد التخصصي ومستشفى الولادة والأطفال ببريدة ، وتعزيز جهود المراكز الطبية التخصصية بالمنطقة ، لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين بما يتوافق مع رؤية وزارة الصحة وبرنامج التحول الوطني .

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17:02ت م

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