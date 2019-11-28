السعودية اليوم / تعليم مكة المكرمة يُكرم 33 مرشداً طلابياً لمبادرة "متأهب"



مكة المكرمة 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

كرمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد وبالتعاون مع إدارة التدريب والابتعاث ومركز ندوة المعرفة اليوم 33 مرشداً طلابيًا بعد اجتيازهم برنامجاً تدريبياً لإعداد المرشد المهني ضمن مبادرة "متأهب‬" إحدى مخرجات (‫برنامج التأهيل النوعي للمعلمين "خبرات‬") سعياً منها لمساعدة خريجي المرحلة الثانوية لاختيار تخصصاتهم بأدوات علمية مدروسة وتحقيقاً لرؤية المملكة العربية

وأوضح مدير ادارة التوجيه والإرشاد سليمان الفيفي, أن مبادرة "متأهب" عبارة عن إنشاء مجتمعات مهنية داخل وخارج المدرسة تهتم بالتخطيط الوظيفي للطالب وتهدف لتعزيز ثقافة التخطيط للمستقبل المهني، مشيراً أن المبادرة انطلقت في مرحلة إعدادها مع تعليم مكة المكرمة بالتعاون مع إدارة التدريب والابتعاث واحتضنتها إدارة التوجيه والإرشاد وهي من تقديم محمد بن عبده الأسمري المرشد الطلابي بثانوية غرناطة.

وبين أن البرنامج يستهدف 33 مرشداً طلابياً يُعدون نواةً لنقل هذه المبادرة للمرشدين الطلابيين في الميدان الذين بدورهم سينقلونها لأبنائنا الطلاب, مشيراً أن البرنامج التدريبي سيتناول عدة محاور منها تعريف المشارك بتاريخ التوجيه المهني وكيفية اختيار القرار المهني والسمات الشخصية وأهميتها في تحديد الميول المهني والتطرق لسوق العمل وفق رؤية 2030 بالإضافة للحديث عن الفرص التعليمية المتاحة لتحقيق الأهداف المهنية.

وأفاد أن التوجيه المهني من أهم الدعائم الأساسية لنجاح عملية التعلم فالتوجيه الفعّال يؤدي إلى تحقيق المثلث الذهبي المتمثل في الاختيار المناسب للتخصص الدراسي والنجاح في هذا التخصص والحصول على عمل وفق المهنة التي يختارها فيما بعد حيث يعد اختيار التخصص المناسب من الأمور المهمة لاسيما وأن له أدوات علمية محكمة وعالمية تُعين الطالب وأسرته على اختيار التخصص المناسب .

// انتهى //

16:23ت م

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مكة المكرمة 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسكرمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد وبالتعاون مع إدارة التدريب والابتعاث ومركز ندوة المعرفة اليوم 33 مرشداً طلابيًا بعد اجتيازهم برنامجاً تدريبياً لإعداد المرشد المهني ضمن مبادرة "متأهب‬" إحدى مخرجات (‫برنامج التأهيل النوعي للمعلمين "خبرات‬") سعياً منها لمساعدة خريجي المرحلة الثانوية لاختيار تخصصاتهم بأدوات علمية مدروسة وتحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 الرامية للاستثمار في الرأس مال البشري.وأوضح مدير ادارة التوجيه والإرشاد سليمان الفيفي, أن مبادرة "متأهب" عبارة عن إنشاء مجتمعات مهنية داخل وخارج المدرسة تهتم بالتخطيط الوظيفي للطالب وتهدف لتعزيز ثقافة التخطيط للمستقبل المهني، مشيراً أن المبادرة انطلقت في مرحلة إعدادها مع تعليم مكة المكرمة بالتعاون مع إدارة التدريب والابتعاث واحتضنتها إدارة التوجيه والإرشاد وهي من تقديم محمد بن عبده الأسمري المرشد الطلابي بثانوية غرناطة.وبين أن البرنامج يستهدف 33 مرشداً طلابياً يُعدون نواةً لنقل هذه المبادرة للمرشدين الطلابيين في الميدان الذين بدورهم سينقلونها لأبنائنا الطلاب, مشيراً أن البرنامج التدريبي سيتناول عدة محاور منها تعريف المشارك بتاريخ التوجيه المهني وكيفية اختيار القرار المهني والسمات الشخصية وأهميتها في تحديد الميول المهني والتطرق لسوق العمل وفق رؤية 2030 بالإضافة للحديث عن الفرص التعليمية المتاحة لتحقيق الأهداف المهنية.وأفاد أن التوجيه المهني من أهم الدعائم الأساسية لنجاح عملية التعلم فالتوجيه الفعّال يؤدي إلى تحقيق المثلث الذهبي المتمثل في الاختيار المناسب للتخصص الدراسي والنجاح في هذا التخصص والحصول على عمل وفق المهنة التي يختارها فيما بعد حيث يعد اختيار التخصص المناسب من الأمور المهمة لاسيما وأن له أدوات علمية محكمة وعالمية تُعين الطالب وأسرته على اختيار التخصص المناسب .// انتهى //16:23ت م0180

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