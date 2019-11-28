بالأرقام.. اكتتاب الأفراد لأرامكو يصل إلى 38 مليار ريال سعودي

الخميس 28 نوفمبر 2019

اكتتاب ارامكو

أعلنت شركة "سامبا كابيتال" مدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية، اليوم الخميس، ان اكتتاب المستثمرين الأفراد تجاوز المعروض، بطلبات بلغت 38.1 مليار ريال (10.2 مليار دولار).



وتخطط شركة النفط العملاقة التابعة للدولة لبيع حصة 1.5%، أو ما يعادل حوالي ثلاثة مليارات سهم، وقالت إن من المتوقع أن يغطي المستثمرون الأفراد ثلث الأسهم المطروحة للبيع على الأقل، وأمامهم حتى نهاية اليوم للاكتتاب في الطرح.

وبسعر استرشادي بين 30-32 ريالا للسهم، تبلغ قيمة الطرح ما يصل إلى 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار) والقيمة السوقية للشركة بين 1.6-1.7 تريليون دولار.

وسيكون هذا أكبر طرح عام أولي في العالم إذا تجاوز 25 مليار دولار التي جمعتها شركة علي بابا الصينية في 2014.

وقالت سامبا إن حوالي 4.17 مليون من المستثمرين الأفراد اكتتبوا في 1.19 مليار سهم بحلول الثانية عشرة ظهرا اليوم الخميس، وضخوا 6.13 مليار ريال فوق المبلغ المطلوب لتغطية كاملة.

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وأضافت في بيان أن الاكتتاب سيستمر حتى منتصف ليل الخميس وستُعلن النتائج النهائية غدا الجمعة.

والطرح العام الأولي ركيزة أساسية في خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرامية لتنويع موارد اقتصاد المملكة بعيدا عن الاعتماد على النفط.

وأرامكو هي جوهرة التاج للاقتصاد السعودي والشركة الأعلى ربحية في العالم.

وتعتمد أرامكو على الطلب المحلي والإقليمي لإنجاح الصفقة بعد إلغاء جولات ترويجية خارج منطقة الخليج بسبب ضعف اهتمام مؤسسات الاستثمار الأجنبية.

وقالت مصادر لرويترز هذا الأسبوع إن صندوقي الثروة السياديين لأبوظبي والكويت ينويان الاستثمار.

والسعوديون حريصون على شراء الأسهم، ويسعى الكثير منهم للاستثمار بالنيابة عمن يعيلونهم لزيادة عدد الأسهم التي يمكنهم شراؤها.

وشجعت الحكومة السعوديين الأثرياء على الاستثمار فيما يراه الكثيرون فرصة لإظهار مشاعرهم الوطنية بعد هجمات في سبتمبر/أيلول على منشأتي نفط لأرامكو وجهت ضربة لقلب قطاع الطاقة بالمملكة.

واتهمت واشنطن والرياض الخصم الإقليمي إيران بالمسؤولية عن الهجمات التي أدت لخفض إمدادات النفط العالمية بشكل مؤقت بأكثر من خمسة بالمئة من الإمدادات العالمية. ونفت طهران أي دور لها في الهجمات.