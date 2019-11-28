شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد بن سلمان وولي عهد دبي يدعمان إكسبو 2020 والان مع التفاصيل

محمد بن سلمان وولي عهد دبي

وكان الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد رافق ولي العهد حيث اطلعا على مجسم عام للمعرض، وتعرفا على مكوناته والأجنحة التي سيضمها المعرض كما زارا جناحي السعودية والإمارات.

وظهر ولي العهد والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وهما يضعان شعار المعرض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. محمد بن سلمان وولي عهد دبي يدعمان إكسبو 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.