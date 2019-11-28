شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء .. إعادة تشكيل لجنة متابعة المشروعات بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس قراراً بإعادة تشكيل لجنة متابعة المشروعات بالمسجد النبوي وفق الآتي:

أولاً: إعادة تشكيل "لجنة متابعة المشروعات بالمسجد النبوي" برئاسة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي فضيلة الدكتور/ محمد بن أحمد الخضيري، وعضوية كل من:

1- الأستاذ/ عبدالعزيز بن علي الأيوبي، المشرف العام على مكتب الرئيس العام بالوكالة عضواً.

2- المهندس/ فهد بن عبدالمحسن حكيم، مدير عمليات المسجد النبوي بمجموعة بن لادن السعودية عضواً.

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3- الأستاذ/ محمد بن عبدالقادر سكر، الوكيل المساعد للشؤون الفنية والخدمية عضواً.

4- المهندس/ فيصل بن محمد الجهني، الوكيل المساعد للمشاريع والدراسات الهندسية عضواً.

ثانياً: تعقد اللجنة اجتماعا أسبوعيا لمتابعة الخدمات والشؤون الفنية والهندسية.

ثالثاً: ترفع اللجنة تقريراً شهرياً لنا عن الأعمال المنجزة.