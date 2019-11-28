شكرا لقرائتكم خبر عن السفير في القاهرة ينفي تصريحات منسوبة له حول العراق والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت السفارة في بيان لها اليوم، أن السفير والمندوب الدائم أسامة بن أحمد نقلي، لم يدل بأي تصريحات صحفية في الآونة الأخيرة لأي وسيلة إعلامية مصرية أو أجنبية بشكل منفرد أو جماعي.
وعبرت السفارة عن أسفها لاختلاق مثل هذه التصريحات، وعلى وجه الخصوص ما تضمنته من مزاعم حيال التعليق على الأحداث الدائرة في العراق، وبما يتنافى مع سياسة المملكة القائمة على احترام سيادة واستقلال الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية بأي شكل من الأشكال، مشيرة إلى أنها تأمل في توخي الدقة والمصداقية فيما يُنشر.
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