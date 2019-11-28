تفاصيل الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي-الإماراتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وضع المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي بصمات واضحة في تحقيق التكامل بين البلدين منذ إنشائه في مايو 2016 بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

يعمل المجلس على تنسيق تنفيذ العمل على المبادرات المشتركة، والتي لها نتائج ستنعكس بشكل إيجابي على خلق فرص عمل ونمو في الناتج الإجمالي وزيادة نسبة الاستثمار بين البلدين.

وأطلق المجلس "خلوة العزم" لتنفيذ أهدافه؛ حيث انطلق يوم 21 فبراير 2017 أعمال الخلوة المشتركة بين الإمارات والسعودية في أبوظبي، بمشاركة أكثر من 150 مسؤولا حكوميا وعدد من الخبراء في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في الدولتين.