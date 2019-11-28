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35 صورة تعكس مظاهر حفاوة استقبال الأمير محمد بن سلمان 

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شكرا لقرائتكم 35 صورة تعكس مظاهر حفاوة استقبال الأمير   ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-28

35 صورة تعكس مظاهر حفاوة استقبال الأمير محمد بن سلمان 

في قصري الوطن في أبوظبي وزعبيل في إمارة دبي

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف 

بناءً على توجيه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، توجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى دولة الإمارات، أمس؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك في كافة المجالات بين البلدين.

اُستقبل ولي العهد، بحفاوة بالغة، عكست عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع الشقيقين، وإليكم 20 صورة توثق هذه المظاهر الترحيبية:

1- الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يستقبل الأمير محمد بن سلمان عند وصوله لمطار الرئاسة:

 

2- الخيول ترافق موكب الأمير محمد بن سلمان فور وصوله إلى قصر الوطن:

3- حرس الشرف الإماراتي خلال حفل استقبال الأمير محمد بن سلمان:

 

4- الفرسان يؤدون استعراضًا جويًا فور وصول الأمير محمد بن سلمان إلى قصر الوطن، وتطابق الألوان، ألوان العلم السعودي:

5- أطفال المدارس بالزي الفلكلوري الإماراتي في استقبال الأمير محمد بن سلمان:

 

 

6- جاء ضمن مراسم الاستقبال الرسمية، إطلاق 21 طلقة ترحيبية:

7- الأمير بن سلمان والشيخ بن زايد يقفان للسلام الملكي والنشيد الوطني:

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8-الأمير محمد سلمان في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي:

9- مجلس التنسيق السعودي الإماراتي في قصر الوطن:

10- الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي، يلتقطان صورة بعد اجتماع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي:

11- تزينت أبراج أبوظبي وبرج خليفة باللون الأخضر للعلم السعودي:

12- اصطفت شوارع أبوظبي بالأعلام والإماراتية:

13- عرضت لافتات الطرق صورًا وكلمات ترحيبية بولي العهد الأمير محمد بن سلمان:

 

14- الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد يشربان القهوة:

15- استقبال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في قصر زعبيل ظهر اليوم:

 

صور أخرى:

 

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