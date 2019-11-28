فريق وزاري يبحث استكمال البرج الطبي للأورام بـ #القصيم‎

2019-11-28

متابعات الخليج 365 - القصيم

بحث التجمع الصحي بمنطقة القصيم أمس، مراحل استكمال مشروع البرج الطبي لمركز الأمير فيصل بن بندر للأورام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي حضره الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة الدكتور سلطان بن سعود الشايع ومدير الإدارة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة الدكتور فيصل الدهمشي بمشاركة المعنيين من القيادات الصحية بالتجمع.

و شهد الاجتماع تقديم عرضًا مرئيًا عن الخدمات التي يقدمها مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام، مدعومة بالأرقام والمؤشرات الطبية، لأعداد المرضى والمستفيدين من برامج المركز العلاجية.

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كما زار وفد الإدارة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، مشروع البرج الطبي لمركز الأورام، واطلعوا على مكونات المشروع، والأعمال التي يجري تنفيذها، بالإضافة إلى نسب الإنجاز والمراحل المتبقية من المشروع.

كما اطلع وفد وزارة الصحة على الخدمات الطبية التي يقدمها مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بـالقصيم، وما يمثله كمركز طبي مرجعي في أمراض القلب للصغار والكبار، وتم خلال الزيارة بحث تطوير برامج المركز بما يحقق الأهداف المنشودة.

وناقشت الزيارة إمكانية تطوير البرامج التعليمية والوحدات الطبية العلاجية بمستشفى الملك فهد التخصصي ومستشفى الولادة والأطفال ببريدة، وتعزيز جهود المراكز الطبية التخصصية بالمنطقة، لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين بما يتوافق مع رؤية وزارة الصحة وبرنامج التحول الوطني.