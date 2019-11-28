شكرا لقرائتكم خبر عن تكامل سعودي - إماراتي.. بـ7 مبادرات وإنجازات لمجلس التنسيق بين البلدين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

انعقد الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في مدينة أبوظبي برعاية وحضور رئيس مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتضمن الاجتماع عرضاً عن أبرز المبادرات والإنجازات التي تم تحقيقها خلال الدورة الأولى للمجلس.

وتركزت أبرز المبادرات والإنجازات في الاجتماعي الثاني، حول: مشروع مصفاة الهند العملاقة، ومبادرة الأمن الغذائي، والعملة الإلكترونية الرقمية المشتركة، والتعاون في الأمن السيبراني، والتأشيرة السياحية المشتركة، ومجلس الشباب السعودي الإماراتي، وتسهيل انسياب الحركة في المنافذ، وذلك وفق الآتي:

• مشروع مصفاة الهند العملاقة

بناء مصفاة لتكرير النفط الخام في الهند، بطاقة استيعابية تبلغ 1.2 مليون برميل نفط في اليوم، والهدف منها تأمين منافذ جديدة لمبيعات النفط في السوق الهندية، المتوقع نموها في العقود القادمة، وتصدير فائض المنتجات للأسواق العالمية.

• مبادرة الأمن الغذائي

دعم وتحسين الإنتاج الزراعي وصناعة الأغذية في الدولتين، من خلال البحث والتطوير والابتكار، وتشجيع اعتماد الممارسات التكنولوجية في الإنتاج، وتهدف إلى رفع مستويات الاكتفاء الذاتي للسلع الأساسية المشتركة، ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي في البلدين.

• عملة إلكترونية رقمية مشتركة Advertisements

تجربة إصدار عملة رقمية تستخدم بين المملكة والإمارات في التسويات المالية بين البنكين المركزيين، وفي عدد محدود من البنوك التجارية، من خلال تقنيات سلاسل الكتل (blockchain)، بهدف التعرف على أبعاد التقنيات الحديثة وجدواها، وفهم متطلبات إصدار عملة رقمية مشتركة وتأهيل كوادر متخصصة بها.

• التعاون في الأمن السيبراني

التعاون بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات، لدعم جهود البلدين في تعزيز الأمن السيبراني وتوفير فضاء سيبراني موثوق لكل بلد، وتبادل المعلومات والخبرات، والهدف من ذلك الوقاية من الهجمات السيبرانية التي تستهدف البلدين، وتخفيف الضرر في حال وقوعه.

• تأشيرة سياحية مشتركة

وضع آليات واشتراطات لتسهيل إجراءات تنقل السياح بين البلدين، من خلال إدارة موحدة لإصدار تأشيرة سياحية مشتركة، بهدف زيادة إسهام قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني للبلدين، وتعزيز الحركة السياحية البينية في الدولتين.

• مجلس الشباب السعودي الإماراتي

مبادرة تعزيز الشراكة بين شباب البلدين، وتبادل الأفكار والخبرات بينهم، واستثمار طاقاتهم لخدمة المجتمع ورؤى البلدين، بهدف رفع نسبة الوعي لدى الشباب، وتطوير قدرته على صنع القرارات، وإنشاء مجتمعات مستدامة للأجيال القادمة.

• تسهيل انسياب الحركة في المنافذ

مبادرة تسهيل انسياب الحركة في المنافذ الجمركية عبر اعتماد «نظام المسار السريع» والتنسيق الثنائي لتطبيق المشغل الاقتصادي، تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجمارك والمنشآت التجارية، وتعزيز أمن سلسلة الإمدادات العالمية، وتوفير مزايا أكثر لتسهيل التجارة بين البلدين.