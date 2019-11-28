شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يزور معرض «إكسبو2020» في دبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (دبي)

زار ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الخميس)، معرض «إكسبو 2020» في مدينة دبي.

ولدى وصول ولي العهد، يصحبه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض إكسبو، ووزير الدولة لشؤون التعاون الدولي بوزارة الخارجية المديرة التنفيذية لإكسبو ريم الهاشمي.

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واطلع ولي العهد على قبة «الوصل»، واستمع لشرح على مجسم لتصميم معرض «إكسبو 2020»، وكذلك الجناح الإماراتي في المعرض، وأبرز أقسامه والأنظمة المستخدمة فيه.

كما زار ولي العهد، وولي عهد دبي، موقع جناح المملكة المشارك في معرض «إكسبو 2020 دبي»، واستمعا لشرح عن الجناح وأقسامه المختلفة، والمبني على مساحة تفوق 13 ألف متر مربع، وما يضمه من صالة عرض مزودة بقرابة 50 مقعدا، ومرکز استكشاف يعرض فيه معلومات إثرائية تعزز ما يتم استعراضه في الجناح.

وفي الختام التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

رافق ولي العهد، كل من، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركي الدخيل.