شكرا لقرائتكم خبر عن «واس» توقع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار مع وكالة الأنباء الإماراتية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبوظبي)

على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وقع رئيس وكالة الأنباء السعودية عبدالله بن فهد الحسين، والرئيس التنفيذي لوكالة الأنباء الإماراتية محمد بن جلال الريسي مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين الوكالتين.

وتضمنت مذكرة التفاهم التي جرى التوقيع عليها، في مقر وكالة الأنباء الإماراتية بالعاصمة أبوظبي اليوم (الخميس)، تعزيز التعاون والتبادل الإخباري بين الوكالتين، والاستفادة من الخدمات المعلوماتية، وتبادل الصور، والأخبار.