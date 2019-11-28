شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة لدى القاهرة تفند تصريحات منسوبة للسفير نقلي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - طارق طلبه (القاهرة)
أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، أنه لا صحة لإدلاء السفير ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي بأي تصريحات صحفية في الآونة الأخيرة لأي وسيلة إعلامية مصرية أو أجنبية بشكل منفرد أو جماعي، وذلك إشارة منها إلى الخبر المنشور في أحد المواقع الإخبارية بتاريخ 2019/11/28، وما تضمنه من تصريحات منسوبة للسفير
وعبرت السفارة عن أسفها لاختلاق مثل هذه التصريحات، وعلى وجه الخصوص ما تضمنته من مزاعم حيال التعليق على الأحداث الدائرة في العراق، وبما يتنافى مع سياسة المملكة القائمة على احترام سيادة واستقلال الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية بأي شكل من الأشكال.
وأعربت السفارة عن أملها توخي الدقة والمصداقية في ما يُنشر.
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