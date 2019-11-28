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سفارة المملكة لدى القاهرة تفند تصريحات منسوبة للسفير نقلي

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جدة - خالد شويل - طارق طلبه (القاهرة)

أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، أنه لا صحة لإدلاء السفير ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي بأي تصريحات صحفية في الآونة الأخيرة لأي وسيلة إعلامية مصرية أو أجنبية بشكل منفرد أو جماعي، وذلك إشارة منها إلى الخبر المنشور في أحد المواقع الإخبارية بتاريخ 2019/11/28، وما تضمنه من تصريحات منسوبة للسفير

وعبرت السفارة عن أسفها لاختلاق مثل هذه التصريحات، وعلى وجه الخصوص ما تضمنته من مزاعم حيال التعليق على الأحداث الدائرة في العراق، وبما يتنافى مع سياسة المملكة القائمة على احترام سيادة واستقلال الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية بأي شكل من الأشكال.

وأعربت السفارة عن أملها توخي الدقة والمصداقية في ما يُنشر.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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