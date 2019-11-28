السعودية اليوم / الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك تختتم برنامج تدريب المدربين



تبوك 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

اختتمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك أمس , تنفيذ برنامج تدريب المدربين"TOT , والذي استمر على مدى أربعة أيام .

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد بن دخيل الله المطيري، أن برنامج تدريب المدربين ,هو أحد البرامج التي تطلقها المؤسسة سنوياً خلال العام التدريبي وتهدف لتطوير ورفع كفاءة المدربين والمدربات، مشيراً إلى أن عدد المدربين والمدربات الذين التحقوا بالبرنامج بلغ (71) مدربا ومدربة من المنشئات التدريبية بمنطقة تبوك.

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18:50ت م

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