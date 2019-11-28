السعودية اليوم / التجمع الصحي بالقصيم يطلق عيادة الكشف عن هشاشة العظام بمركز صحي الأفق ببريدة



بريدة 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

أطلق التجمع الصحي بمنطقة القصيم اليوم ، عيادة الكشف المبكر عن مرض هشاشة العظام في مركز صحي الأفق بمدينة بريدة مدعومة بطاقم طبي متخصص.

وأكد التجمع الصحي بالمنطقة ، أهمية الدور الذي تقوم به عيادة الكشف المبكر عن مرض هشاشة العظام ، لإمكانية علاجه في المراحل المبكرة، بالإضافة إلى عمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة، ومتابعة حالة المريض ما بين فترة وأخرى.

وبين التجمع الصحي بأنه تم دعم العيادة بجهاز «الديكسا»، لقياس كثافة العظام ، والذي يسهم بفحص كبار السن، وإرشادهم إلى وسائل الوقاية من الإصابة بالهشاشة.

وأشار إلى أنه يسعى إلى توفير الخدمات العلاجية والوقائية في التخصصات الطبية بمراكز الرعاية الصحية الأولية ، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الصحية ووقياتهم من الأمراض .

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17:28ت م

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